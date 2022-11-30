В Чувашии для учителей учредили ежегодные премии и гранты

Педагоги получат поощрение за инновационную деятельность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии учредили ежегодные денежные поощрения и гранты для учителей и образовательных организаций. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Согласно документу, за инновационную деятельность тридцать педагогов могут получить поощрение в размере 50 тысяч рублей каждый. Такую же сумму с 1 января 2023 года единовременно выплатят победителям региональных конкурсов профессионального мастерства.

Общеобразовательные организации, вошедшие в рейтинг лучших по Чувашии и достигшие высоких образовательных результатов, получат по 500 тысяч рублей. Двадцать грантов по полмиллиона рублей выделят учреждениям для поддержки инноваций в сфере образования. Столько же получат образовательные организации, реализующие лучшую практику обучения на чувашском языке.

Напомним, ранее в Чувашии в 1,5 раза увеличили минимальный оклад учителей.

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