В Чувашии минимальный оклад учителей увеличили в 1,5 раза

В Чувашии работает более 20 тысяч учителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии минимальный размер оклада зарплаты учителей увеличили в 1,5 раза. Постановление об этом повышении подписал глава республики Олег Николаев.

Напомним, что руководитель региона еще в начале октября заявил о том, что местное правительство проработает и обеспечит повышение оклада учителей.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров считает, что принятое решение обеспечит развитие кадрового потенциала в республике, а также повысит престижность и привлекательность профессии педагога. Отмечается, что сейчас в Чувашии трудятся более 20 тысяч педагогических работников.

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