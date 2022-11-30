Следком Татарстана добился выплаты сотрудникам «КРК Групп» 3,3 миллиона рублей зарплаты

Речь идет о казанской компании, основной деятельность которой являются электромонтажные работы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководство казанского ООО «КРК Групп» задолжало 46 сотрудника порядка 3,3 миллиона рублей зарплаты. Получить свои деньги работники смогли лишь после того, как за дело взялся следственный отдел по Вахитовскому району города. Ими была проведена процессуальная проверка, в ходе которой долг был погашен в полном объеме, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Милквиль» в Азнакаево задолжало сотрудникам два миллиона рублей зарплаты. Деньги им также были выплачены только после того, как в эту историю вмешался Следком республики.

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