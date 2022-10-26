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Общество26 октября 2022 10:18

Руководство ООО «Милквиль» в Азнакаево задолжало сотрудникам два миллиона рублей зарплаты

Деньги им были выплачены только после того, как в эту историю вмешался Следком
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Уголовное преследование в отношении работодателя прекращено.

Уголовное преследование в отношении работодателя прекращено.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СКР по Татарстану добилось того, чтобы руководство ООО «Милквиль» выплатило 81 сотруднику зарплату. Дело в том, что в период с ноября 2021 до марта 2022 года работодатель задолжал людям более двух миллионов рублей, хотя и имел возможность рассчитаться. Из-за этого было возбуждено уголовное дело.

- Задолженность полностью погашена, в связи с чем на основании постановления суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности, - говорят в пресс-службе СУ СКР по республике.

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