Руководство ООО «Милквиль» в Азнакаево задолжало сотрудникам два миллиона рублей зарплаты

Уголовное преследование в отношении работодателя прекращено. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СКР по Татарстану добилось того, чтобы руководство ООО «Милквиль» выплатило 81 сотруднику зарплату. Дело в том, что в период с ноября 2021 до марта 2022 года работодатель задолжал людям более двух миллионов рублей, хотя и имел возможность рассчитаться. Из-за этого было возбуждено уголовное дело.

- Задолженность полностью погашена, в связи с чем на основании постановления суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности, - говорят в пресс-службе СУ СКР по республике.

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