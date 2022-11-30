В Чувашии полицейские помогли замерзающему школьнику вернуться домой после рыбалки

Мальчик поблагодарил правоохранителей за неравнодушие. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время патрулирования в Вурнарском районе автоинспектор Андрей Траков и полицейский-водитель Александр Архипов заметили мальчика, который шел один вдоль дороги. В замерзших руках у него был рыбацкий ящик и бур.

Правоохранители выяснили, что подросток возвращался с рыбалки домой - в деревню Чирш-Хирлепы. Идти ему на тот момент оставалось еще три километра, а потому полицейские решили подвести мальчика.

По дороге школьник рассказал, что не в первый раз идет один на зимнюю рыбалку, и поблагодарил правоохранителей за неравнодушие, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

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