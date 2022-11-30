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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:38

В Чувашии полицейские помогли замерзающему школьнику вернуться домой после рыбалки

Они увидели подростка, когда тот шел один вдоль дороги
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мальчик поблагодарил правоохранителей за неравнодушие.

Мальчик поблагодарил правоохранителей за неравнодушие.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время патрулирования в Вурнарском районе автоинспектор Андрей Траков и полицейский-водитель Александр Архипов заметили мальчика, который шел один вдоль дороги. В замерзших руках у него был рыбацкий ящик и бур.

Правоохранители выяснили, что подросток возвращался с рыбалки домой - в деревню Чирш-Хирлепы. Идти ему на тот момент оставалось еще три километра, а потому полицейские решили подвести мальчика.

По дороге школьник рассказал, что не в первый раз идет один на зимнюю рыбалку, и поблагодарил правоохранителей за неравнодушие, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

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