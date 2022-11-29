В Татарстане спасатели сняли с тонкого льда спящего рыбака

Подобраться к мужчине не было возможности. Фото: МЧС Татарстана

Днем 28 ноября в экстренные службы поступила информация от очевидцев о том, что в Мамадыше напротив парка «Яшьлек» на льду реки Вятка лежит без движения мужчина, рядом с ним рюкзак и ледоруб, сообщает МЧС Татарстана.

- Подойти к мужчине у очевидцев не было возможности. На пути к нему были сплошные полыньи и промоины. На помощь были отправлены спасатели на судне на воздушной подушке, - отметили в ведомстве.

Когда им удалось подобраться к рыбаку выяснилось, что он просто спал. Мужчину разбудили и доставили на берег, от греха подальше.

Рыбака разбудили и доставили на берег, от греха подальше. Фото: МЧС Татарстана

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