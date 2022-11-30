Спрос на Деда Мороза и Снегурочку в Казани за год вырос на 217%

Конечная стоимость услуги всегда зависит от масштаба и формата мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что спрос на приглашение Деда Мороза и Снегурочки в Казани за год вырос на 217%. Горожане заранее бронируют актеров и аниматоров для того, чтобы они выступили перед их детьми и на корпоративах.

Отметим, что помимо Деда Мороза и Снегурочки казанцы предпочитают тех артистов, которые смогли бы сыграть белого медведя или героев из мультфильма «Холодное сердце»: Олафа, Эльзу и Анну. Бронь подобных персонажей в городе стоит около 1,3 тысячи рублей. Конечная цена же зависит от масштаба и формата мероприятия, сообщает «Авито Услуги».

Отметим, что за ноябрь объявлений о выступлении сказочных героев в столице Татарстана стало больше на 58%.

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