В Казань 5 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза

В 15:35 поезд Деда Мороза сделает остановку в столице Татарстана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На железнодорожный вокзал Казань-1 5 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза. В 15:35 он сделает остановку в столице Татарстана, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Этот поезд будет состоять из 19 украшенных гирляндами вагонов, в которых расположатся салон-приемная, сцена, "Сказочная деревня" для игр и квестов, ресторан и сувенирная лавка. Жителей и гостей города ждет развлекательная праздничная программа. Почувствовать новогоднюю атмосферу помогут артисты и аниматоры.

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