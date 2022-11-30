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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:31

За год в Татарстане сократилась смертность от болезней органов системы кровообращения

Однако они продолжают быть одной из главных причин смерти местных жителей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Чаще всего от подобных недугов в регионе умирают граждане трудоспособного возраста.

Чаще всего от подобных недугов в регионе умирают граждане трудоспособного возраста.

Фото: Евгения ГУСЕВА

За год смертность от болезней органов системы кровообращения в Татарстане снизилась более чем на 5%. Однако, по словам министра здравоохранения региона Марата Садыкова, данные недуги продолжают занимать первое место в списке причин смерти среди местного населения. При чем чаще всего от них умирают граждане трудоспособного возраста.

В связи с этим проект по борьбе с заболеваниями органов системы кровообращения очень важен для региона. В рамках его уже введена в эксплуатацию 381 единица медицинского оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в Татарстане достигла 73,8 года.

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