В Татарстане ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 73,8 года

По показателю средней продолжительности жизни Татарстан занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане по итогам десяти месяцев 2022 года ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 73,8 года. Об этом во время брифинга в Кабмине республики сообщил министр здравоохранения региона Марат Садыков.

По его словам, этот возраст превышает запланированные ведомством значение в 72,2 года. При этом, по данному показателю регион занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа и десятое место по России.

Кроме того, в 2022 году снизился показатель смертности населения. Он составил 11,6 случаев на тысячу татарстанцев.

Отметим, в Татарстане в 2021 году средняя продолжительность жизни составляла 71,3 года. А показатель смертности приравнивался к 15,5 случаям на тысячу человек.

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