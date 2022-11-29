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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:22

В Татарстане ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 73,8 года

Этот возраст превышает запланированные Минздравом республики значение
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По показателю средней продолжительности жизни Татарстан занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа.

По показателю средней продолжительности жизни Татарстан занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане по итогам десяти месяцев 2022 года ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 73,8 года. Об этом во время брифинга в Кабмине республики сообщил министр здравоохранения региона Марат Садыков.

По его словам, этот возраст превышает запланированные ведомством значение в 72,2 года. При этом, по данному показателю регион занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа и десятое место по России.

Кроме того, в 2022 году снизился показатель смертности населения. Он составил 11,6 случаев на тысячу татарстанцев.

Отметим, в Татарстане в 2021 году средняя продолжительность жизни составляла 71,3 года. А показатель смертности приравнивался к 15,5 случаям на тысячу человек.

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