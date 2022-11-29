В Татарстане объяснили причины повышения стоимости проезда в общественном транспорте

В Татарстане перевозчики планируют повысить стоимость проезда на два рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не так давно перевозчики обратились в правительство Татарстана сначала с просьбой заморозить растущие цены на дизтопливо и оставить их на уровне прошлой зимы, а после подал и заявку в Госкомитет республики по тарифам о повышении стоимости проезда в автобусе на два рубля.

Теперь они решил назвать причины, по которым они хотят увеличения цены за поезд. Так, перевозчики апеллируют к тому, что у них сплошные долги и убытки, нужный также средства на текущие расходы по содержанию существующего автопарка, кто-то из частников даже на это уже начал брать кредиты в банках.

Обслуживание техники подорожало на 20%, а цены на запчасти возросли на 200%, стоимость автобуса, который нужно менять, возросла на 6 миллионов рублей, заявил ГТРК «Татарстан» председатель Ассоциации автотранспортных предприятия республик Сергей Темляков.

Напомним, в 2023 году в Казани перестанут эксплуатировать 250 старых автобусов, чей срок работы подходит к концу. Однако автотранспортные предприятия региона не попали ни в одну федеральную программу по обновлению подвижного состава.

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