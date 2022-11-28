Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры поддержки людей с ОВЗ

Среди прочего Минниханов отметил важность ответственного подхода к организации декады инвалидов. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил органам государственной власти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, за последние годы в регионе уже было сделано многое, но для устранения правовых, социальных и инфраструктурных барьеров нужно приложить дополнительные усилия.

В ходе совещания в Доме правительства Татарстана Минниханов поручил ответственно подойти к проведению декады инвалидов, а также организации рабочих встреч с представителями общественных организаций и граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в новых домах Казани будут создавать специальные квартиры для людей с ОВЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Декаду инвалидов ряду семей в Казани выплатят по 10 тысяч рублей

Деньги среди прочих смогут получить одинокие родители с ОВЗ, воспитывающие одного и более несовершеннолетних детей (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram