В Декаду инвалидов ряду семей в Казани выплатят по 10 тысяч рублей

Соответствующее постановление подписали в Исполкоме города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в рамках проведения Декады инвалидов, ряд семей Казани получит единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Деньги получат следующие категории граждан: родители, имеющие двух и более детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов с детства до 30 лет; родители с ОВЗ, где оба законных представителя воспитывают одного и более несовершеннолетних детей; одинокие родители с ОВЗ, воспитывающие одного и более несовершеннолетних детей; одинокие родители с ОВЗ, воспитывающие одного и более несовершеннолетних детей с инвалидностью.

3 декабря в столице Татарстана пройдет празднование Международного дня инвалидов. Мероприятия будут направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

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