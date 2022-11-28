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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:41

Татарстан оказался на 25-м месте в рейтинге регионов России по доступности дизельного топлива

На среднюю зарплату в республике можно приобрести 818 литров солярки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По последним данным, литр такого топлива здесь стоит 53,5 рубля.

По последним данным, литр такого топлива здесь стоит 53,5 рубля.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Татарстан оказался на 25-м месте в рейтинге регионов России по доступности дизельного топлива. На среднюю зарплату местные жители могут позволить себе приобрести 818 литров солярки, говорится в исследовании РИА «Новости».

Первое место в рейтинге заняла Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести 1 891 литра данного топлива. Следом идут Чукотский (1 823 литра) и Ненецкий (1 739 литров) автономные округа. В аутсайдерах Кабардино-Балкарская республика (559 литров), Алтайский край (551 литр) и Ингушетия (534 литра).

Напомним, по последним данным, литр дизельного топлива в Татарстане стоит 53,5 рубля, что на 40 копеек больше, чем неделей ранее.

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