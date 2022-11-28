По последним данным, литр такого топлива здесь стоит 53,5 рубля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Татарстан оказался на 25-м месте в рейтинге регионов России по доступности дизельного топлива. На среднюю зарплату местные жители могут позволить себе приобрести 818 литров солярки, говорится в исследовании РИА «Новости».

Первое место в рейтинге заняла Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести 1 891 литра данного топлива. Следом идут Чукотский (1 823 литра) и Ненецкий (1 739 литров) автономные округа. В аутсайдерах Кабардино-Балкарская республика (559 литров), Алтайский край (551 литр) и Ингушетия (534 литра).

Напомним, по последним данным, литр дизельного топлива в Татарстане стоит 53,5 рубля, что на 40 копеек больше, чем неделей ранее.

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