За неделю в Татарстане выросли цены и на бензин, и на дизельное топливо

Такие данные приводит Татарстанстат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю с 14 по 21 ноября в Татарстане выросли цены и на бензин, и на дизельное топливо. Информация об этом опубликовал Татарстанстат.

Согласно исследованию, дизельное топливо за семь дней подорожало на 40 копеек - до 53,5 рубля за литр. Бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 стал дороже на копейку и теперь стоит 46 рублей, 49,4 рубля и 60,8 рубля за литр, соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю в республике также подорожали помидоры, огурцы, полукопченая колбаса и шоколадные конфеты.

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