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НовостиЭкономика21 ноября 2022 7:11

Стоимость помидоров в Татарстане выросла до 109 рублей за килограмм

Вместе с тем в республике подорожали огурцы, полукопченая колбаса и шоколадные конфеты
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю с 7 по 14 ноября в Татарстане резко выросли цены на помидоры. За килограмм теперь нужно заплатить 109,1 рубля, что на 11,6% больше, чем было раньше. Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Вместе с тем в республике подорожали и огурцы, килограмм который на данный момент стоит около 92,7 рубля. Менее существенно выросли цены на полукопченую колбасу, морковь, репчатый лук, столовую свеклу, шоколадные конфеты и печенье.

Подешевели же в регионе вермишель, чай, творог, подсолнечное масло и фруктовые консервы для детей.

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