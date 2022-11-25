В Татарстане на проведение республиканской новогодней елки потратят 31,9 миллиона рублей

Из общей суммы 3,7 миллиона рублей уйдут на организацию творческой программы представления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на проведение и организацию республиканской новогодней елки потратят 31,9 миллиона рублей. Из них 15,2 миллиона рублей выделят на подарки детям. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, из общей суммы 3,7 миллиона рублей уйдут на организацию творческой программы представления, а 2,2 миллиона рублей направят на услуги по подготовке к мероприятию. Вся остальная сумма предназначена на оплату услуг по созданию видеоконтента, организацию горячего питания, сценарий, создание сложных объектов представления, административное обслуживание и услуги пожарной охраны

Напомним, в Казани начали собирать мишуру для первой в городе экологичной новогодней ели. Она будет сделана из переработанного сырья.

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