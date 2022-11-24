Из Казани открыли прямые регулярные авиарейсы в Дагестан

Авиарейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из столицы Татарстана открыли прямые регулярные авиарейсы в Махачкалу. Они будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Так, самолет вылетает из столицы республики по четвергам в 13.10, а приземляется в Махачкале - в 16.05. Обратный рейс запланирован на 17.05, в Казань самолет прилетает в 19.55.

По воскресеньям вылет из Казани осуществляется в 13.25, а прибытие в Дагестан - в 16.05. Обратно самолет отправляется в 17.05 и садится в Татарстане в 20.00.

Напомним, с 3 декабря самолеты в Казань из Ярославля будут летать дважды в неделю.

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