С 3 декабря самолеты в Казань из Ярославля начнут летать два раза в неделю

Время полета составит 1 час 20 минут.
Фото: Иван ВИСЛОВ
С 3 декабря 2022 года увеличится количество авиарейсов в Казань из Ярославля - до двух раз в неделю. Самолеты будут летать по вторникам в 16.40 и по субботам 10.05. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Авиарейсы будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. Время полета составит 1 час 20 минут. Билет в одну сторону будет стоить от 2,5 тысячи рублей.
Отметим, что перелеты в столицу Татарстана из Ярославля выполняются с марта 2018 года. За этот период этим рейсом воспользовались более 20 тысяч человек.
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