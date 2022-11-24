Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 - 2025 годы

Документ был утвержден 18 ноября. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 и плановые периоды 2024 и 2025 годов, который 18 ноября ранее одобрили депутаты Госсовета республики.

Согласно документу, в прогнозируемый объем доходов бюджета региона в следующем году составит 343,933 миллиарда, а расходов — 371,081 миллиарда рублей. Дефицит в таком случае составит 27,147 миллиарда рублей.

В 2024 году объем доходов бюджета Татарстана составит 367,4 миллиарда, а расходов — 394,6 миллиарда рублей. Дефицит ожидается в размере 27,2 миллиарда рублей.

В 2025 году прогнозируемый объем доходов бюджета республики составит 366,9 миллиарда, расходов – 394,3 миллиарда рублей. Дефицит — 27,3 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram