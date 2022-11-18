Бюджет Татарстана на 2023 год принят с дефицитом в 27,1 миллиарда рублей

Предполагается, что доходы республиканского бюджета на 2023 год составят 343,9 миллиарда рублей, расходы - 371 миллиард. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 18 ноября, депутаты Госсовета Татарстана во втором чтении одобрили закон о бюджете республики на 2023-2025 годы. По прогнозам, доходы казны региона на предстоящий год составят 343,9 миллиарда рублей, расходы - 371 миллиард рублей. Дефицит будет равен 27,1 миллиарда рублей.

В 2024 году доходы бюджета составят 367,3 миллиарда рублей, расходы — 394,5 миллиарда, дефицит — 27,2 миллиарда. В 2025 году доходы предполагаются в размере 366,9 миллиарда рублей, расходы — 394,2 милларда, а дефицит — 27,4 миллиарда.

Отмечается, что ко второму чтению к законопроекту о бюджете республики в регламентные сроки поступила 701 поправка.

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