В Чувашии из-за ледяного дождя без электричества остались более 14 тысяч человек

По последним данным без света остаются жители 11 муниципалитетов региона. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за ледяного дождя и мокрого снега, которые обрушились на Чувашию, вечером 23 ноября произошло нарушение электроснабжения в 45 населенных пунктах. Они расположены в городе Шумерля и 13 районах: Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Козловском, Комсомольском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском, Яльчикском и Янтиковском.

Электричество пропало в 6,5 тысячи домах, в которых живут более 14 тысяч человек, и 19 соцобъектах. Последствия непогоды оперативно принялись устранять 24 бригады энергетиков, сообщают в МЧС Чувашии

По последним данным без электричества остаются 11 муниципалитетов региона.

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