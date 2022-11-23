В Татарстане из-за ледяного дождя без электричества остались 37 населенных пунктов

Без света остались около 4 тысяч человек. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В республике из-за ухудшения погоды – мокрого снега и ледяного дождя, произошли отключения электричества в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах. К аварии на линиях могли привести отложения льда на электропроводах.

Так, по предварительным данным МЧС, без электричества остались 1 653 частных дома и пять школ в 37 населенных пунктах. Речь идет почти о четырех тысячах людях. На данный момент устранением последствий ненастья занимаются аварийные бригады.

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