В Набережных Челнах ученики школы №36 перед входом в нее переобуваются прямо на улице

Дети переобуваются в холод прям на крыльце школы.

После видеокамер в туалете школы №56, в Набережных Челнах, похоже, назревает новый скандал.

В соцсетях, посвященных городу, появилось сообщение о том, что ученики другого образовательного учреждения - школы №36, перед тем как зайти в здание переобуваются в сменку прямо на улице. Якобы они делают это из-за того, что в гардеробной зоне внутри учреждения не хватает мест.

Этим тут же заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники надзорного органа уже проводят по данному факту проверку. Разбираются в ситуации и городские власти вместе с местным управлением образования. Они, в свою очередь, уже поговорили, в том числе, с самими учениками школы №36 и те рассказали, что им удобнее переобуваться на улице. Тем не менее это не отменяет того факта, что, по заявлениям руководства школы, места и скамейки для этого внутри здания есть, но ими дети почему-то не пользуются.

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