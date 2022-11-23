В туалете одной из школ Набережных Челнов установили камеры видеонаблюдения

Утверждается, что камеры направлены на раковины, а не на кабинки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация школы №56 в Набережных Челнах решила бороться со школьниками, курящими электронные сигареты, не самым однозначным способом. А именно – установив в мужских уборных, где подростки чаще всего предаются вредной привычке, камеры видеонаблюдения.

Утверждается, что камеры направлены на раковины, а потому в их объективы не попадают кабинки. Кто именно курит или парит в уборных, можно вычислить, увидев на записи, кто находился там в тот момент, когда был дым, сообщает «Татарстан-24».

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