В местах для зимней рыбалки в Татарстане установили шесть временных спасательных постов

Всего в Татарстане рыбаков насчитывается около 10 тысяч человек. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Для контроля обстановки на местах ледостава в Татарстане были выставлены шесть временных спасательных постов с судами на воздушной подушке. Всего же таких точек в республике планируется организовать девять, сообщил журналистам главный госинспектор региона по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, посты будут действовать до установления прочного ледяного покрова на реках. Они уже выставлены в Казани, Набережных Челнах, поселке Алексеевское, а также селах Ташкирмень и Мелькень.

Отметим, что ежегодно под контролем специалистов находятся более 100 мест массового выхода людей на лед. По последним данным, в Татарстана насчитывается около 10 тысяч рыбаков.

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