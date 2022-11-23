Медики из Чувашии собрали около 2,5 миллиона рублей на покупку лекарств для мобилизованных

Пожертвования были перечислены в фонд «ПЕРЛЕ». Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики из Чувашии собрали порядка 2,5 миллиона рублей, которые пошли на покупку лекарств и медицинских изделий для мобилизованных сограждан. Список необходимых препаратов и устройств был согласован с медперсоналом воинских частей, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По словам местных жителеи, они решили оказать помощь бойцам, так как не могли остаться в стороне. Они уверены, что таким образом военнослужащие почувствуют их поддержку.

Отметим, что пожертвования были перечислены в фонд «ПЕРЛЕ».

Напомним, ранее сообщалось, что медики из Цивильского района передали мобилизованным футболки, майки, теплые носки и средства гигиены.

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