Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 7:20

Медики из Чувашии собрали около 2,5 миллиона рублей на покупку лекарств для мобилизованных

Они уверены, что так военнослужащие смогут почувствовать их поддержку
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Пожертвования были перечислены в фонд «ПЕРЛЕ».

Пожертвования были перечислены в фонд «ПЕРЛЕ».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики из Чувашии собрали порядка 2,5 миллиона рублей, которые пошли на покупку лекарств и медицинских изделий для мобилизованных сограждан. Список необходимых препаратов и устройств был согласован с медперсоналом воинских частей, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По словам местных жителеи, они решили оказать помощь бойцам, так как не могли остаться в стороне. Они уверены, что таким образом военнослужащие почувствуют их поддержку.

Отметим, что пожертвования были перечислены в фонд «ПЕРЛЕ».

Напомним, ранее сообщалось, что медики из Цивильского района передали мобилизованным футболки, майки, теплые носки и средства гигиены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Чувашии Олег Николаев дополнил меры поддержки мобилизованных льготой по сельской ипотеке

Это также касается и членов их семей (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram