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Общество11 октября 2022 16:06

Глава Чувашии Олег Николаев дополнил меры поддержки мобилизованных льготой по сельской ипотеке

Это также касается и членов их семей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Указ главой региона был подписан почти сутки назад. Фото: cap.ru

Указ главой региона был подписан почти сутки назад. Фото: cap.ru

В недавно подписанный им же указ о мерах поддержки мобилизованных и их семей глава Чувашии Олег Николаев почти через сутки внес дополнение.

Оно касается возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам или займам взятыми на строительство (покупку) дома в селах республики.

- Указанная мера поддержки будет предоставляться в период прохождения участников спецоперации военной службы по частичной мобилизации, а также в период действия контракта с Вооруженными силами России, начиная с 24 февраля 2022 года, - отметили в пресс-службе правительства Чувашии.

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