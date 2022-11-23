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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:02

Казань не попала в десятку городов России с самым высоким уровнем жизни

Столица Татарстана оказалась на 22 месте
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующее исследование провел Финансовый университет при Правительстве страны.

Соответствующее исследование провел Финансовый университет при Правительстве страны.

Фото: Антон ПИКУС

Казань не попала в первую десятку рейтинга городов с самым высоким уровнем жизни в России. Столица Татарстана заняла там 22 место, сообщает «Российская Газета» со ссылкой соответствующее исследование Финансового университета при Правительстве страны.

Отметим, что при составлении рейтинга оценивали уровень материального благополучия горожан, качество медицинского обслуживания и образования населения, доступность недвижимости, состояние экологии и дорог.

На первом месте по качеству жизни в России оказалась Москва. Следом идут Сочи, Грозный, Санкт-Петербург и Нижневартовск. В топ-10 также попали Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Екатеринбург.

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