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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:48

Казань заняла второе место в рейтинге самых аккуратных городов России

Спрос на средства для ухода за вещами среди местных жителей за год вырос на 300%
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Первую строчку в рейтинге занимает Екатеринбург, третью - Пермь.

Первую строчку в рейтинге занимает Екатеринбург, третью - Пермь.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Казань заняла второе место в рейтинге самых аккуратных городов России. За год спрос на средства ухода за вещами у горожан вырос на 300%. Они чаще начали покупать такие товары, как ролики и чехлы для одежды, сушилки для обуви и машинки для удаления катышков с ткани.

Столицу Татарстана немного обошел Екатеринбург, где спрос на такого рода товары вырос на 375%. Следом же за Казанью идет Пермь (+277%), сообщают аналитики «ВсеИнструменты.ру».

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