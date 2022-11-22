На прошлой неделе казанцы называли своих новорожденных детей Евсеем, Миром и Анисом

С 14 по 20 ноября в городе официально было зарегистрировано появление на свет 356 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани за прошлую отчетную неделю – с 14 по 20 ноября, официально было зарегистрировано появление на свет 356 детей. 187 из них – это мальчики, а 169 – девочки. Такие данные приводит ЗАГС города.

Его специалисты также подготовили традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми жители столицы Татарстана нарекали своих новорожденных детей.

Так, с 14 по 20 ноября чаще всего использовали следующие имена: Марк, Карим, Радмир, Эмир, Амелия, Ева, Мия и Эмилия. В список же самых редких в этот раз попали такие имена: Евсей, Антип, Мир, Евдоким, Анис, Даниэла, Лея, Хадия и Марьяна.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram