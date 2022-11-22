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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:46

Жители Лисичанска поблагодарили казанцев за гуманитарную помощь

Отчасти благодаря ей в городе идут восстановительные работы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам местных, без поддержки им было бы сложнее справиться.

По словам местных, без поддержки им было бы сложнее справиться.

Фото: Иван Макеев

Жители Лисичанска поблагодарили казанцев и предприятия столицы Татарстана за отправленную им гуманитарную помощь в виде теплой одежды, продуктов питания, лекарств и стройматериалов. Благодаря последним в городе на данный момент ведутся восстановительные работы. По словам местных, без поддержки со стороны им было бы труднее справиться.

Напомним, ранее казанцы собрали 105 тонн гуманитарной помощи для жителей Лисичанска. Это пять фур с вещами на общую сумму в 20 миллионов рублей. До того, из столицы Татарстана туда были отправлены еще несколько фур со стройматериалами и мукой, предназначенной для приготовления бесплатного хлеба нуждающимся.

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