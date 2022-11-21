Замдиректора Института развития городов Татарстана получила медаль «За доблестный труд»

Данную должность Венера Камалова занимает с 2021 года. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «За доблестный труд» заместителя директора Фонда «Институт развития городов республики» Венеру Камалову. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя региона.

В документе говорится, что награда присуждается Камаловой за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу.

Отметим, что Венера Камалова является замдиректора Института развития городов Татарстана с 2021 года. До того момента она была руководителем Департамента управления стратегическими проектами фонда.

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