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Общество27 октября 2022 9:01

Глава Татарстана наградил директора «Татэлектромаша» Исламова медалью «100 лет образования ТАССР»

Награда была присвоена ему за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя региона.

Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил директора «Татэлектромаша» Ильдуса Исламова медалью «100 лет образования ТАССР». Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя региона.

Согласно документу, Минниханов отметил существенный вклад Исламова в укрепление социально-экономического потенциала республики.

Напомним, что Ильдус Исламов возглавляет «Татэлектромаш» с 2001 года. До того момента он был исполнительным директором ПАО «КАМАЗ». Исламов является заслуженным машиностроителем Татарстана и имеет медаль республики «За доблестный труд».

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