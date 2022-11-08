По факту произошедшего уже организована прокурорская проверка. Фото: МЧС Татарстана

Утром во вторник, 8 ноября, на въезде в Казань на ходу загорелся автобус, который ехал на спецзаказ. Пассажиров в салоне не было, а водитель успел вовремя выйти. Полыхавшую машину потушили прибывшие на место экстренные службы

- Автобусу более 10 лет, он подлежал замене, - говорят в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана. - Не исключено, что заклинило тормозную колодку.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство Казани планирует установить обстоятельства и причины возгорания, а также дать оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

Напомним, похожий инцидент случился на въезде в город 29 октября. Сгоревший тогда автобус также подлежал замене.

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