На одно только расширение дороги ранее было потрачено 10,4 миллиарда рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что реконструкция Горьковского шоссе в Казани завершится в 2024 году. К том времени там расширят проезжую часть, а также создадут дорожную развязку. Об этом в прямом эфире сообщил замглавы Минтранспорта Татарстана Артем Чукин.

По его словам, для расширения дороги были использованы деньги национального проекта и инфраструктурный бюджетный кредит в общем объеме 10,4 миллиарда рублей. Для строительства разворотной петли в поселке Залесный и монтажа инженерных коммуникаций предусмотрено еще 3,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее в Казани досрочно открыли прямое движение по Горьковскому шоссе. Ранее возобновить проезд там планировали 1 декабря.

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