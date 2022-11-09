В Казани досрочно откроют прямое движение по Горьковскому шоссе

Реконструкция предусматривает расширение магистрали до шести полос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 9 ноября в Казани досрочно откроют движение на участке Горьковского шоссе возле спортивного комплекса «Олимпиец», сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города. Проезд был закрыт из-за строительства подземного пешеходного перехода и двухуровневой петли для разворота.

Напомним, движение на Горьковском шоссе ограничили 30 мая, а возобновить его планировали лишь к 1 декабря. Реконструкция самого шоссе предусматривает расширение его до шести полос с ликвидацией светофоров, создание трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных петель для разворота, тоннеля и эстакады.

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