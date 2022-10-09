В 2022 году оклад учителей в Чувашии решили увеличить в 1,5 раза

Также в республике собираются поддерживать молодых учителей сельских школ и раздать весомые гранты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебоксарах прошла торжественная церемония чествования педагогов в часть их профессионального праздника – Дня учителя. Так, лучшим из них, а это девять преподавателей, были вручены премии – по 200 тысяч рублей. В свою очередь принимавший участие в торжественной церемонии глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что уже в этом году в республике учителям поднимут оклад минимум в 1,5 раза.

- Мы ожидали, что на федеральном уровне урегулируют этот процесс, но обсудив внутри правительства решили не ждать и уже в этом году проработать этот вопрос, - сказал Николаев.

Кроме повышения оклада глава региона анонсировал то, что с 2023 года в сельских школах Чувашии молодые учителя получат единовременную выплату, а в республиканские конкурсы среди педагогов добавят номинации для методистов, тьюторов, учителей общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ, молодых педагогов, учителей-дефектологов, а также для учителей чувашского языка и литературы.

- Еще один бонус. Мы установим пять грантов по 500 тысяч рублей для школ, в которых по итогам года не менее двух учеников сдали экзамены на 100 баллов. Еще три гранта по 500 тысяч рублей пойдут школам, которые имели наиболее эффективные методики преподавания чувашского языка и литературы, - отметил Олег Николаев.

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