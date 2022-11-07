С начала года казанцы заплатили более 1,4 миллиарда рублей имущественных налогов

Физические лица должны уплатить налоги до 1 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года жители Казани заплатили более 1,4 миллиарда рублей имущественных налогов. Большую часть этой суммы - 771 миллион рублей - составляет налог на транспорт. Около 502 миллионов рублей - налог на имущество, а 160 миллионов рублей - земельный налог, сообщил начальник местного Финансового управления Ирек Мухаметшин.

Имущественные налоги физлиц составляют 12% от общего объема налоговых доходов бюджета столицы Татарстана. Транспортный налог поступает в бюджет республики.

Мухаметшин напомним, что физические лица должны уплатить налоги до 1 декабря. Сделать это можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ», в разделе «Уплата налогов» на сайте Федеральной налоговой службы, в банках или в почтовых отделениях.

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