Возглавляют рейтинг дорогих городов Москва, Уфа и Краснодар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столица Татарстана попала в список самых дорогих городов-миллионников России, заняв в нем 10 место. Возглавляют же этот рейтинг Москва, Уфа и Краснодар.

Так, согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, 45% опрошенных жителей Казани считают ее довольно недешевой для жизни. В топ-5 расходов попали траты на жилье, продукты, проезд в общественном транспорте, коммунальные услуги и бензин. Экономист и руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив консалтинг» Ирек Галямов объяснил с чем связана дороговизна столицы Татарстана.

Почему Казань попала в список самых дорогих городов России

Прежде всего, по словам Ирека Галямова, дороговизна жизни в Казани зависит от ее инфраструктуры и широких возможностей для горожан.

- Столица Татарстана не стала дорогим городом за пять минут - этому предшествовала большая работа руководства республики. Развитие городской инфраструктуры началось с момента, когда первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев выбил финансирование на строительство метро. А дальше процесс продолжили мэр Казани Ильсур Метшин и действующий глава региона Рустам Минниханов. Стали появляться объекты для проведения Универсиады, Чемпионата мира по футболу, начали проводиться тематические фестивали. Построили дорожные развязки, появились новые автобусы, из-за чего стало возможным быстро передвигаться по городу. Создали новые общественные пространства, начали открываться множество кафе и ресторанов, - говорит эксперт.

Он считает, что именно эти экономические факторы стали причиной того, что в Казань стали тянутся не только люди из районов республики, но и других регионов России. Город им интересен и как исторический центр, и как площадка для развития. К тому же в столице Татарстана температура зарплат растет и пытается достичь показателей той же Москвы и Санкт-Петербурга.

- Предприниматели открывают здесь бизнес, благодаря чему появляется больше рабочих мест. Открытие Иннополиса и IT-парка дало толчок тому, что в Казань и в Татарстан стали переезжать IT-специалисты. Агентство инвестиционного развития республики и государственные структуры позволили привлекать инвестиции в республику, в том числе из заграницы, - поясняет Ирек Галямов.

Отметим, что еще 10 лет назад Казань не входила в топ дорогих городов России. Для этого столица Татарстана долго преображалась путем долгого строительства жилья, и нынешний рейтинг - это отражает. В итоге инфраструктура, которая появилась в Казани, стала одной из самых комфортных для проживания, соответственно цены на недвижимость здесь тоже возросли.

Почему так резко подорожало жилье в Казани

- Во-первых, это большое количество желающих жить в столице Татарстана. Ведь Казань - это не только город со всеми удобствами, но и молодежный центр. Здесь расположен КФУ. Сюда приезжает учиться молодежь из регионов и других стран, которая желает остаться жить в Казани. Они тоже подогревают спрос, - отмечает эксперт. - Ну а во-вторых, жилье в Казани - это определенный способ вложить деньги. Только за последние несколько лет здесь появилось большое количество инвестиционных квартир, которые используют для сохранения капитала и дальнейшей перепродажи.

Чего стоит ожидать в будущем

Будет ли дорожать жизнь в Казани и дальше?

- Это зависит от того, как в ближайшие полугода-год будет развиваться геополитическая ситуация, - отвечает эксперт.

Стоит отметить, что отношение горожан к стоимости жизни в столице Татарстана значительно изменилось по сравнению с прошлым годом. Так в 2021-ом 58% опрошенных считали Казань дорогим городом, что на 13% больше, чем сейчас.

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