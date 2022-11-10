В Казани цветочные клумбы на зиму укрыли хвойными ветками

Подготовительная работа проведена во многих общественных местах города. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

С 10 ноября цветочные клумбы в столице Татарстана начали накрывать хвойными ветками. Такое укрытие защищает растения от осадков, ветра и низких температур.

Подготовительные работы к зиме уже провели в сквере Асгата Галимзянова, у здания Национальной библиотеки республики, у памятников Гавриилу Державину и Александру Бутлерову, в парке Горького и на площади Свободы, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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