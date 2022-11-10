В конце недели в Татарстане аномальное потепление сменится резким похолоданием

В Татарстане похолодает до -7 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До конца недели в Татарстане сохранится аномально-теплая погода. Температура воздуха будет составлять от +3 до +8, что на 6-7 градусов выше нормальных значений. Вместе с тем, правда, ожидается дождь, а в выходные - сильный ветер порывами до 20 м/с.

А вот после 14 ноября в республике резко похолодает, говорят синоптики. В понедельник прогнозируются дождь, переходящий в снег. Температура составит от +2 до -3 градусов. Во вторник, 15 ноября, временами будет снег, похолодает до -7 градусов. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром. На дорогах ожидается гололед.

В выходные, 19 и 20 числа, намечается значительное понижение атмосферного давления, а с понедельника, 21 числа, наоборот, его существенный рост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГИБДД Татарстана рассказала, когда автомобилистам нужно менять летние шины на зимние в 2022 году

В октябре 2022 ГИБДД Татарстана порекомендовала автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram