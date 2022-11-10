Жительница Набережных Челнов приготовила 56 коробок чак-чака для военнослужащих

Готовили они чак-чак в течение двух дней вместе с двумя жительницами Набережных Челнов. Фото: Мэрия Набережных Челнов

Жительница Набережных Челнов Мадина Мухаметзянова приготовила 56 коробок чак-чака весом около 10 килограмм для солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине. По словам женщины, на то, чтобы приготовить сладкий гостинец, у нее ушло два дня. Не обошлось без помощи двух землячек, сообщает мэрия города.

- Родилась идея приготовить национальное блюдо чак-чак. Этим я занимаюсь уже более 10 лет, а вот теперь приготовила их для воинов, - рассказала Мухаметзянова.

Напомним, пчеловод из Татарстана передал батальонам "Алга" и "Тимер" 156 килограмм меда. Вместе с угощением он отправил землякам флешку с патриотическими песнями.

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