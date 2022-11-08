Пчеловод из Татарстана передал батальонам «Алга» и «Тимер» 156 килограмм меда

Александр Коновалов (справа) - житель из села Добромыш Альметьевского района. Фото: фонд «Вместе к Победе»

Пасечник из села Добромыш Альметьевского района Александр Коновалов вновь отправил добровольцам из батальонов «Алга» и «Тимер» цветочный и горчичный мед. В этот раз он передал 104 банки общим весом порядка 156 килограмм.

Для поднятия духа мужчина также отправил солдатам флешку с патриотическими песнями, сообщает фонд «Вместе к Победе».

Напомним, Александр отправлял землякам в зону проведения спецоперации на Украине 150 килограмм меда. В 2023 году он планирует прислать им уже тонну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майор в отставке из Чебоксар передал мобилизованным землякам 32 килограмма меда

В посылку он также вложил сертификат качества и записку со словами поддержки (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram