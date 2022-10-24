Госавтоинспекция призвала водителей серьезно отнестись к подготовке автомобиля к зиме.
Фото: Тимур ХАНОВ.
ГИБДД Татарстана рекомендовала подготовить автомобиль к холодной погоде и своевременно поменять летние шины на зимние. Вторит госавтоинспекторам и прогноз погоды от Гидрометцентра республики.
Так, согласно ему, во вторник, 25 октября, мало того, чтоожидается сильный ветер до 18 м/с, дождь и мокрый снег, так на отдельных участках дорог еще образуется и гололедица, а температура воздуха даже днем не превысит +5 градусов. К концу недели столбики термометров могут и вовсе спустится до отметки -2 градуса.
Время у автомобилистов на переобувку еще есть, поэтому рассказываем как выбрать шины для зимы, какой штраф ждет желающих сэкономить и на какой резине ездить категорически запрещено.
В декабре, январе и феврале в России разрешено использовать исключительно зимние шины. В это время года на автомобиль можно поставить как шипованную, так и нешипованную резину. Первые из них рекомендуется использовать с сентября по май, а вторые - можно использовать круглый год. Тут, главное, чтобы шины имели маркировку М&S.
При этом, как отмечают эксперты, неошипованные зимние шины лучше все-таки не использовать летом. Они хуже держат дорогу и в этом случае имеют более быстрый износ.
Согласно ПДД нельзя устанавливать на машину одновременно шипованные и нешипованные шины.
- Такое сочетание может привести к непредсказуемой реакции автомобиля на действия водителя, - сообщают в ГИБДД Татарстана.
Запрещено также устанавливать на одну ось шины разного размера, конструкций, моделей, с различающимися рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
За смену шин диаметром 13 дюймов в Казани сейчас просят от 1 300 до 1 900 рублей. Соответственно, чем больше диаметр колес, тем выше цена. В шиномонтажных мастерских просят записываться за 1-2 дня, либо же говорят приезжать по живой очереди. Пока ажиотаж не такой большой, но количество желающих сменить резину растет с каждым днем.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за использование несоответствующих погодным условиям шин водителей могут оштрафовать на 500 рублей.
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