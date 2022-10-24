Госавтоинспекция призвала водителей серьезно отнестись к подготовке автомобиля к зиме. Фото: Тимур ХАНОВ.

ГИБДД Татарстана рекомендовала подготовить автомобиль к холодной погоде и своевременно поменять летние шины на зимние. Вторит госавтоинспекторам и прогноз погоды от Гидрометцентра республики.

Так, согласно ему, во вторник, 25 октября, мало того, чтоожидается сильный ветер до 18 м/с, дождь и мокрый снег, так на отдельных участках дорог еще образуется и гололедица, а температура воздуха даже днем не превысит +5 градусов. К концу недели столбики термометров могут и вовсе спустится до отметки -2 градуса.

Время у автомобилистов на переобувку еще есть, поэтому рассказываем как выбрать шины для зимы, какой штраф ждет желающих сэкономить и на какой резине ездить категорически запрещено.

Как выбрать зимнюю резину для автомобиля

В декабре, январе и феврале в России разрешено использовать исключительно зимние шины. В это время года на автомобиль можно поставить как шипованную, так и нешипованную резину. Первые из них рекомендуется использовать с сентября по май, а вторые - можно использовать круглый год. Тут, главное, чтобы шины имели маркировку М&S.

При этом, как отмечают эксперты, неошипованные зимние шины лучше все-таки не использовать летом. Они хуже держат дорогу и в этом случае имеют более быстрый износ.

Какие шины не подойдут для зимы

Согласно ПДД нельзя устанавливать на машину одновременно шипованные и нешипованные шины.

- Такое сочетание может привести к непредсказуемой реакции автомобиля на действия водителя, - сообщают в ГИБДД Татарстана.

Запрещено также устанавливать на одну ось шины разного размера, конструкций, моделей, с различающимися рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.

Сколько стоит переобуть машину в Казани

За смену шин диаметром 13 дюймов в Казани сейчас просят от 1 300 до 1 900 рублей. Соответственно, чем больше диаметр колес, тем выше цена. В шиномонтажных мастерских просят записываться за 1-2 дня, либо же говорят приезжать по живой очереди. Пока ажиотаж не такой большой, но количество желающих сменить резину растет с каждым днем.

Штраф за езду на летней резине зимой

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за использование несоответствующих погодным условиям шин водителей могут оштрафовать на 500 рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram