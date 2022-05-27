В Казани до декабря перекроют часть Горьковского шоссе

Все дело в проведении подготовительных работ по реконструкции дороги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 мая по 1 декабря в Казани будет ограничено движение автомобилей по Горьковскому шоссе. Речь идет об участке возле спортивного комплекса «Олимпиец», где будут проводиться подготовительные работы по реконструкции дороги, сообщают в Исполкоме города.

Для автомобилистов организуют объездные пути вдоль участка - по три полосы с каждой из сторон. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки.

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