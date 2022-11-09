Верховный суд Татарстана объявил перерыв в процессе по делу Галявиева о стрельбе в гимназии №175 в Казани

Процесс над Галявиевым возобновится 15 ноября. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

9 ноября в Верховном суде Татарстана стартовал процесс над Ильназом Галявиевым, которого обвиняют в стрельбе в гимназии №175 в Казани. Тогда погибли семь детей и две учительницы, множество было ранено, в том числе пострадали ученики, которые спасались, выпрыгивая из окон верхних этажей. Официально пострадавшими были признаны более 600 человек. Некоторые из них уже выступили с гражданскими исками о возмещении морального вреда.

После продления ареста Галявиеву до 18 апреля 2023 года, суд объявил о перерыве в процессе до 15 ноября 2022 года. На его начало не явился нанятый адвокат обвиняемого Алексей Васильев. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который представляет сторону гособвинения по этому делу заявил, что такой поведение адвоката неэтично. Пока Васильева не было интересы Галявиева в суде представлял предоставленный государством на два дня бесплатный защитник.

Что же касается Алексея Васильева, то, пояснил в начале процесса Ильназ Галявиев, он не знает, кто его нанял, да, и вообще он с ним встречался только один раз, когда находился в СИЗО Москвы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram