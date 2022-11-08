По факту столкновения автобуса и грузовика в Елабужском районе проводится прокурорская проверка

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данной аварии. Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, которое произошло 8 ноября в Елабужском районе на территории ОЭЗ «Алабуга».

- На место аварии выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, вечером вахтовый автобус НЕФАЗ с рабочими на местной дороге столкнулся с КАМАЗом.

- В результате чего одна из пассажирок автобуса скончалась на месте происшествия, еще пять пассажиров получили различные травмы, - в свою очередь сообщили в ГИБДД Татарстана.

В настоящий момент на месте ДТП работают госавтоинспекторы, они выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель грузовика не убедился в безопасности разворота. Именно во время этого маневра и произошло столкновение с вахтовым автобусом, который двигался в попутном направлении.

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