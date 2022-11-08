Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:21

В Елабужском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и автобус с людьми, один человек

Также сообщается о троих пострадавших
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Авария произошла на территории ОЭЗ «Алабуга».

Авария произошла на территории ОЭЗ «Алабуга».

Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 8 ноября, в 16.40 в экстренные службы поступила информация о том, что в Елабужском районе на территории ОЭЗ «Алабуга» произошла авария с участием грузовика КАМАЗ и вахтового автобуса НЕФАЗ, сообщает МЧС Татарстана.

- На местной дороге грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб, - отметили в ведомстве.

По его данным, в момент аварии в автобусе находилось 20 человек. Из них, предварительно, один человек погиб и трое пострадали.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram