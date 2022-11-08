В Елабужском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и автобус с людьми, один человек

Авария произошла на территории ОЭЗ «Алабуга». Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 8 ноября, в 16.40 в экстренные службы поступила информация о том, что в Елабужском районе на территории ОЭЗ «Алабуга» произошла авария с участием грузовика КАМАЗ и вахтового автобуса НЕФАЗ, сообщает МЧС Татарстана.

- На местной дороге грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб, - отметили в ведомстве.

По его данным, в момент аварии в автобусе находилось 20 человек. Из них, предварительно, один человек погиб и трое пострадали.

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