Майор в отставке из Чебоксар передал мобилизованным землякам 32 килограмма меда

Мед с чаем или молоком помогает поддерживать иммунитет, считает Николай Егоров. Фото: cap.ru

В Чебоксарах открыты специальные штабы, куда неравнодушные горожане приносят гуманитарную помощь для участников спецоперации на Украине. Недавно в одну из таких точек обратился майор в отставке, летчик Николай Егоров. Он передал мобилизованным землякам 32 килограмма меда, сообщает пресс-служба администрации Московского района города.

Как отметил Егоров, в связи с сезоном простудных заболеваний солдатам необходимо поддерживать свой иммунитет. В этом им поможет мед с чаем или молоком.

Кроме сладкого гостинца мужчина положил в посылку сертификат качества и записку со словами поддержки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чувашии завершилась частичная мобилизация. По словам главы республики Олега Николаева, все прошло ровно и на высоком уровне.

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